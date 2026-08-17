Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 m w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii łącznie osiem medali – sześć srebrnych i dwa brązowe. To o dwa krążki więcej niż dwa lata temu w Rzymie, ale zabrakło złota.
Kazimierska pierwszy raz stanęła na podium zawodów najwyższej rangi. Biegaczka pochodząca z Włocławka od kilku lat mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych.
Przyjechałam tutaj po medal i wyjeżdżam z medalem – powiedziała wzruszona Kazimierska. – Jestem bardzo szczęśliwa. Ani przez moment w tym biegu nie zwątpiłam, że będę na tym podium. Czułam się świetnie, miałam pod nogą. Nawet 300 metrów do metry myślałam, że ten bieg wygram
– podkreśliła Polka.
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Ostatni dzień lekkoatletycznych ME w Birmingham
W ostatnim dniu ME szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4×400 m, a siódme żeńska 4×400 m. Miała w niej biec Natalia Bukowiecka, srebrna medalistka w biegu indywidualnym na 400 m, ale na minutę przed wejściem do call roomu zgłosiła kontuzję po rozgrzewce.
Przepraszam wszystkich za swój bieg. Odcięło mnie na końcu kompletnie – powiedziała Anna Gryc. Anastazja Kuś – mistrzyni świata juniorek z Oregonu z ubiegłego tygodnia
– przyznała, że bardzo trudno było się sztafecie zebrać po stracie Natalii.
Wiadomo, że chciałyśmy walczyć. Wiedziałyśmy jednak, że o medal będzie już bardzo trudno, oddalił się
– przyznała Kuś.
Polki z Bukowiecką w składzie miały realną szansę na walkę o trzecie miejsce z Włoszkami. Sztafetę pań 4×400 m wygrała Holandia przez Wielką Brytanią.
Medale polskiej reprezentacji
Polacy podczas czempionatu w Birmingham wywalczyli osiem medali: sześć srebrnych i dwa brązowe. Poza Kazimierską srebro zdobyły: w chodzie na dystansie maratonu Katarzyna Zdziebło, Pia Skrzyszowska na dystansie 100 m ppł, Ewa Swoboda na 100 m, Bukowiecka na 400 m i Maria Żodzik w skoku wzwyż. Brąz wywalczył Jakub Szymański na 100 m ppł, a także żeńska sztafeta 4×100 m w składzie: Kryscina Cimanouska, Magdalena Stefanowicz, Pia Skrzyszowska i Ewa Swoboda. W eliminacjach w sztafecie biegała Wiktoria Gajosz.
Włosi na czele tabeli medalowej, Polacy na 18. miejscu
Biało-czerwoni zajęli 18. miejsce w tabeli medalowej. Na czele klasyfikacji znaleźli się Włosi, którzy zdobyli 22 krążki, w tym 10 złotych.
Polacy nie stanęli na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy na stadionie pierwszy raz od 20 lat. Poprzednio zdarzyło się to w 2006 roku w Goeteborgu.
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Tabela medalowa lekkoatletycznych ME w Birmingham:
złote srebrne brązowe łącznie
1. Włochy 10 6 6 22
2. Wielka Brytania 9 8 2 19
3. Niemcy 6 10 5 21
4. Holandia 5 3 6 14
5. Norwegia 4 0 2 6
6. Szwajcaria 3 3 1 7
7. Hiszpania 2 2 4 8
8. Szwecja 2 1 2 5
9. Irlandia 2 1 1 4
10. Finlandia 2 1 0 3
11. Ukraina 1 1 2 4
12. Chorwacja 1 1 0 2
Grecja 1 1 0 2
Węgry 1 1 0 2
15. Izrael 1 0 1 2
16. Słowenia 1 0 0 1
Słowacja 1 0 0 1
18. Polska 0 6 2 8
19. Francja 0 3 8 11
20. Belgia 0 1 3 4
21. Portugalia 0 1 2 3
22. Litwa 0 1 0 1
Luksemburg 0 1 0 1
24. Bułgaria 0 0 2 2
25. Łotwa 0 0 1 1
Czarnogóra 0 0 1 1
Serbia 0 0 1 1
Turcja 0 0 1 1