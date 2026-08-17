Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 m w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii łącznie osiem medali – sześć srebrnych i dwa brązowe. To o dwa krążki więcej niż dwa lata temu w Rzymie, ale zabrakło złota.

Kazimierska pierwszy raz stanęła na podium zawodów najwyższej rangi. Biegaczka pochodząca z Włocławka od kilku lat mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych.

Przyjechałam tutaj po medal i wyjeżdżam z medalem – powiedziała wzruszona Kazimierska. – Jestem bardzo szczęśliwa. Ani przez moment w tym biegu nie zwątpiłam, że będę na tym podium. Czułam się świetnie, miałam pod nogą. Nawet 300 metrów do metry myślałam, że ten bieg wygram

– podkreśliła Polka.

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Ostatni dzień lekkoatletycznych ME w Birmingham

W ostatnim dniu ME szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4×400 m, a siódme żeńska 4×400 m. Miała w niej biec Natalia Bukowiecka, srebrna medalistka w biegu indywidualnym na 400 m, ale na minutę przed wejściem do call roomu zgłosiła kontuzję po rozgrzewce.

Przepraszam wszystkich za swój bieg. Odcięło mnie na końcu kompletnie – powiedziała Anna Gryc. Anastazja Kuś – mistrzyni świata juniorek z Oregonu z ubiegłego tygodnia

– przyznała, że bardzo trudno było się sztafecie zebrać po stracie Natalii.

Wiadomo, że chciałyśmy walczyć. Wiedziałyśmy jednak, że o medal będzie już bardzo trudno, oddalił się

– przyznała Kuś.

Polki z Bukowiecką w składzie miały realną szansę na walkę o trzecie miejsce z Włoszkami. Sztafetę pań 4×400 m wygrała Holandia przez Wielką Brytanią.

Medale polskiej reprezentacji

Polacy podczas czempionatu w Birmingham wywalczyli osiem medali: sześć srebrnych i dwa brązowe. Poza Kazimierską srebro zdobyły: w chodzie na dystansie maratonu Katarzyna Zdziebło, Pia Skrzyszowska na dystansie 100 m ppł, Ewa Swoboda na 100 m, Bukowiecka na 400 m i Maria Żodzik w skoku wzwyż. Brąz wywalczył Jakub Szymański na 100 m ppł, a także żeńska sztafeta 4×100 m w składzie: Kryscina Cimanouska, Magdalena Stefanowicz, Pia Skrzyszowska i Ewa Swoboda. W eliminacjach w sztafecie biegała Wiktoria Gajosz.

Włosi na czele tabeli medalowej, Polacy na 18. miejscu

Biało-czerwoni zajęli 18. miejsce w tabeli medalowej. Na czele klasyfikacji znaleźli się Włosi, którzy zdobyli 22 krążki, w tym 10 złotych.

Polacy nie stanęli na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy na stadionie pierwszy raz od 20 lat. Poprzednio zdarzyło się to w 2006 roku w Goeteborgu.

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Tabela medalowa lekkoatletycznych ME w Birmingham:

złote srebrne brązowe łącznie

1. Włochy 10 6 6 22

2. Wielka Brytania 9 8 2 19

3. Niemcy 6 10 5 21

4. Holandia 5 3 6 14

5. Norwegia 4 0 2 6

6. Szwajcaria 3 3 1 7

7. Hiszpania 2 2 4 8

8. Szwecja 2 1 2 5

9. Irlandia 2 1 1 4

10. Finlandia 2 1 0 3

11. Ukraina 1 1 2 4

12. Chorwacja 1 1 0 2

Grecja 1 1 0 2

Węgry 1 1 0 2

15. Izrael 1 0 1 2

16. Słowenia 1 0 0 1

Słowacja 1 0 0 1

18. Polska 0 6 2 8

19. Francja 0 3 8 11

20. Belgia 0 1 3 4

21. Portugalia 0 1 2 3

22. Litwa 0 1 0 1

Luksemburg 0 1 0 1

24. Bułgaria 0 0 2 2

25. Łotwa 0 0 1 1

Czarnogóra 0 0 1 1

Serbia 0 0 1 1

Turcja 0 0 1 1