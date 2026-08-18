Pociągi mogą być czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Ich nazwy mogą stać się ruchomą wizytówką miasta i regionu, promując lokalną historię, kulturę, znane postacie czy miejsca.

To prosty, a jednocześnie bardzo widoczny sposób na budowanie lokalnej tożsamości i promocję miasta, czy regionu. Mówi Zbigniew Rudziński z PTTK Ziemia Gorzowska:

Pięć pociągów PKP intercity, które od grudnia ubiegłego roku jeżdżą pomiędzy Gorzowem, a Poznaniem mają nazwy związane z Wielkopolską: Wielkopolanin, Posnania, Goplana, Cybina i Bogdanka.