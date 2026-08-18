Gościem Marcina Sasima jest Krystyna Sibińska, posłanka KO
Gościem Marcina Sasima jest Krystyna Sibińska, posłanka KO
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze dostosowuje pomieszczenia do kształcenia studentów. Niedawno skończyły się prace modernizacyjne sali dydaktycznej w budynku S. Druga...
Kreml nie zmienia polityki. Nadal chce prowadzić wojnę z Ukrainą, a na wewnętrznej scenie politycznej rządzić za pomocą strachu. Wczoraj...
Liban zabiega o przedłużenie misji ONZ. Na dziś są zaplanowane konsultacje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie. Formalnie...
Piłkarki ręczne AZS-u UZ Zielona Góra rozpoczęły w poniedziałkowy popołudnie grupowe przygotowania do nowego sezonu w I lidze. Akademiczki trafiły...
Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem siódmym polska tenisistka...
Uwaga kierowcy, tuż przed godziną 19.00, na "starej trójce" doszło do groźnego zdarzenia. Na miejsce ruszyły służby w tym trzy...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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