Na SOR w Gorzowie wciąż trafiają pacjenci, którzy mogliby uzyskać pomoc gdzie indziej. Co roku rośnie liczba przyjmowanych chorych.

Nawet 150 pacjentów dziennie obsługuje Szpitalny Oddział Ratunkowy w gorzowskiej lecznicy. Liczba ta rośnie z roku na rok. W ubiegłym roku SOR przyjął ponad 16 tysięcy pacjentów, a to o ok. 5 procent więcej niż rok wcześniej. Codziennie obsługujemy naprawdę dużo chorych – przyznaje Wojciech Brandt, koordynator gorzowskiego SOR-u.

Sytuacji nie poprawia fakt, że na SOR wciąż trafia wielu pacjentów, którzy mogliby uzyskać pomoc medyczną gdzie indziej.

Skala pracy całego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego jest jeszcze większa. W 2025 roku placówka zrealizowała ponad 51 tysięcy hospitalizacji, a jej poradnie udzieliły ponad 228 tysięcy wizyt.