Uwaga kierowcy, tuż przed godziną 19.00, na „starej trójce” doszło do groźnego zdarzenia. Na miejsce ruszyły służby w tym trzy zastępy straży pożarnej.

Jak mówi nam rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Karol Brzozowski, na ulicy Szczecińskiej doszło do zderzenia dwóch aut: osobowego i ciężarowego. Dwie osoby z osobówki zostały poszkodowane. To mama i syn. W wyniku zdarzenia kobieta straciła przytomność, ale funkcje życiowe są zachowane, stan jej syna jest o wiele lepszy. Obie osoby zostały zabrane do szpitala.

Droga na miejscu wypadku jest zablokowana.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada policja. Jak mówi nam rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Grzegorz Jaroszewicz, wiadomo, że auta jechały z przeciwnych kierunków – samochód ciężarowy od strony Myśliborza, a osobówka z Gorzowa.