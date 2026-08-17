W niedzielne popołudnie (16 sierpnia) policjantki ruchu drogowego interweniowały w sprawie 75-letniej kobiety, która poruszała się pieszo po drodze ekspresowej S3.

Kilku kierowców zgłosiło niebezpieczną sytuację, bo piesza najpierw szła pasem zieleni, a następnie całą szerokością jezdni, zmuszając kierowców do zmiany pasa.

Funkcjonariuszki dotarły na miejsce w ciągu kilku minut i bezpiecznie sprowadziły kobietę z drogi. Seniorka nie potrafiła wyjaśnić, jak znalazła się na S3, a kontakt z nią był utrudniony. Wezwane na miejsce pogotowie zabrało kobietę do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji kierowców i policjantek udało się uniknąć potencjalnej tragedii.