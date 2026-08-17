Na budynkach przy ul. Sikorskiego w Gorzowie jest coraz mniej pseudograffiti. Mówił o tym w Radiu Gorzów Tomasz Rybak, założyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz estetyki Gorzowa.

On sam od 6 lat walczy z bohomazami. Jak zauważa, także inne osoby zaczynają dbać o miejską przestrzeń.

Tomasz Rybak zamierza kontynuować projekt „Kamienica nie tablica”. Chodzi o czyszczenie elewacji budynków we współpracy z miastem i wspólnotami. Kolejna akcja 2 września na osiedlu Słonecznym:

W poprzednich edycjach udało się odnowić dwie kamienice przy ul. Mieszka I.

WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Tomasz Rybak, Stowarzyszenie na rzecz estetyki Gorzowa