Rozpoczęły się zapisy do 27. Biegu Solidarności.

Miłośnicy biegania mogą już zgłaszać swój udział w tegorocznym Biegu Solidarności. To sportowe wydarzenie, które od lat łączy aktywność fizyczną z ideą solidarności i wspólnego spędzania czasu. 5. września o godz. 10 biegacze tradycyjnie wystartują ze Starego Rynku. Mówi Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący zarządu regionu NSZZ „Solidarność”:

Dla zwycięzców biegu przygotowano puchary i nagrody:

Szczegóły dotyczące zapisów znajdziecie na profilu facebookowym gorzowskiej Solidarności.