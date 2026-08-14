2,5 miliona złotych jednorazowej pomocy i gwarancja 6 milionów złotych rocznie przez kolejnych pięć lat.

Właśnie o takie wsparcie z miejskiego budżetu wnioskuje Stal Gorzów. Zarząd Stali przekonuje, że finansowa pomoc miasta jest potrzebna, a część zarzutów i wątpliwości dotyczących klubu wynika z nieprawdziwych informacji i manipulacji. Jak na pomysł przekazywania miejskich pieniędzy w takiej wysokości na gorzowski żużel patrzą sami mieszkańcy? O to dziś zapytaliśmy Gorzowian:

Sesja Rady Miasta na którą może zostać wprowadzony punkt dotyczący pomocy dla Stali planowana jest na wtorek 25 sierpnia.