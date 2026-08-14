Zarząd Stali Gorzów wnioskuje do miasta o finansową pomoc. Chodzi o 2,5 mln złotych i gwarancję wypłacania 6 mln zł rocznie przez kolejnych pięć lat. Apel poparło 14 radnych.

Dyrektor zarządzająca Stali Gorzów Magdalena Ciszek-Kozłowska mówiła dziś w Rozmowie z Gorzowa na naszej antenie,że prowadzone od początku lipca rozmowy z przedstawicielami miasta i radnymi pozwoliły wyjaśnić wiele ich wątpliwości, jakie narosły wokół klubu. Jej zdaniem- w dyskusji o żużlu pojawia się sporo nieprawdy i manipulacji, a w mediach społecznościowych głośniej od zwolenników, krzyczą ci, którzy klubowi są nieprzyjaźni.

Magdalena Ciszek-Kozłowska jest też zdziwiona, że apel zarządu Stali pojawił się w publicznym obiegu.

W dokumencie nie było wpisanych kwot, o jakie wnioskuje klub, była o nich mowa tylko w rozmowach z radnymi- mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska:

Dodajmy jeszcze, że w jednym z komentarzy pod rozmową z dyrektor klubu na radiowym Fb pojawiła się informacja, że „We wtorek lub środę grupa ponad 50 mieszkańców Gorzowa złoży do Prezydenta wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wysokości finansowania, o które Stal Gorzów występuje w tym roku i w latach następnych”. Sama sesja, na którą może zostać wprowadzony punkt dotyczący pomocy dla Stali planowana jest na wtorek 25 sierpnia.