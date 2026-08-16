Po długim weekendzie kierowców czekają dziś powroty. Policja spodziewa się większego ruchu na drogach, szczególnie w godzinach popołudniowych. O bezpieczeństwo na trasach będzie dbać więcej patroli.

Surowego traktowania mogą spodziewać się piraci drogowi, a także te osoby, które wsiądą za kierownicę po alkoholu. O bezpieczeństwie na drogach mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji:

Jak poinformowała Komenda Głowna Policji – tylko wczoraj (15.08) na polskich drogach doszło do 95 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 111 zostało rannych.