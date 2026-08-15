W drugich w tym sezonie żużlowych Derbach Ziemi Lubuskiej Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał u siebie Gezet Stal Gorzów 46:44. Punkt bonusowy pojechał jednak do Gorzowa. Oto co po meczu powiedzieli przedstawiciele obu klubów.

Manager Falubazu Marek Mróz widzi w tej wygranej przebłysk formy:

Z kolei Andrzej Lebiediew z Falubazu mówił o nieprzekonującym i nie do końca zadowalającym zwycięstwie:

Trener Stali Piotr Paluch mówił natomiast, jak to się stało, że Falubaz w trakcie zawodów odnalazł się i odrobił straty:

Adam Bednar ze Stali dobrze zaczął zawody, ale w drugiej fazie meczu notował same zerówki: