Członkowie Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków odnaleźli w lasach w rejonie Żagania kolejny kamienny drogowskaz. Granitowy znak i znajdujący się na nim napis został odnowiony, a kamień wrócił na właściwe miejsce.

W okolicy odnaleziono już kilka takich zabytków sztuki drogownictwa. Jak podkreśla Mirosław Walczak ze stowarzyszenia, takie kamienie często pojawiały się przy dawnych traktach handlowych w dziewiętnastym stuleciu:

Podobne kamienie można znaleźć między innymi przy stanicy kajakowej przy ulicy Konopnickiej.