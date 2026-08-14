Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra pokonali na własnym torze Gezet Stalą Gorzów 46:44 w 108. Derbach Ziemi Lubuskiej, które rozegrano w ramach 13. kolejki PGE Ekstraligi. Punkt bonusowy pojechał jednak do Gorzowa.

I seria była wyrównana. Na inaugurację gospodarze zwyciężyli 4:2. Pewnie wygrał Leon Madsen, za nim dojechał Paweł Przedpełski. Punkt dowiózł Andrzej Lebiediew, a ostatni dojechał na zdefektowanym motocyklu Adam Bednarz. Wyścig młodzieżowców na remis. Wygrał go Damian Ratajczak z Falubazu. Następnie Stal odpowiedziała. Parę Anders Thomsen-Mathias Pollestad zdołał przedzielić jedynie Przemysław Pawlicki, a jego młodszy kolega William Cairns zamknął stawkę. Było 9:9. Czwarta gonitwa na remis. Bendar przywiózł za sobą zielonogórzan: Dominika Kuberę i Oskara Hurysza, a ostatni na mecie zameldował się Oskar Paluch. Po I serii był zatem remis po 12.

Piąty i szósty bieg to istny nokaut w wykonaniu gorzowian. Stal dwukrotnie wygrała podwójnie i wyszła na prowadzenie 22:14. Falubaz odpowiedział skromnym 4:2 w siódmej gonitwie i po II seriach przegrywał na własnym torze 18:24.

III seria to pogoń Falubazu. Zielonogórzanie wygrali ósmy wyścig 4:2, a następnie zwyciężyli podwójnie. Wówczas para Madsen-Kubera nie dała szans Przedpełskiemu i Pollestadowi. W meczu zrobił się remis 27:27. Dziesiąty bieg na remis. Po III seriach było po 30.

IV seria była wyrównana i po niej także żadnej z drużyn nie udało się objąć prowadzenie. Przed wyścigami nominowanymi mieliśmy zatem remis, dokładnie 39:39.

Po czternastej gonitwie do wygranej w meczu przybliżyli się gospodarze. Wygrał Kubera, za nim dojechał Pollestad, trzeci był Pawlicki, a stawkę zamknął Bednar. Było 43:41. Remis w ostatnim biegu okazał się zwycięski dla Falubazu. Piętnasty wyścig wygrał Thomsen, przed Lebiediewem, Madsenem oraz Przedpełskim.

Punkty dla Falubazu: Madsen 11+1, Kubera 10+1, Lebiediew 9, Cairns 0, Pawlicki 6, Hurysz 1+1, Ratajczak 9+1 (6), McDiarmid ns.

Dla Stali: Przedpełski 10 (6), Szymko ns, Holder zz, Bednar 5+1, Thomsen 15+1 (6), Paluch 3+1, Kordun 2, Pollestad 9+1 (6).