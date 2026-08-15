Magdalena Żelazna z gorzowskiego AZS AWF zajęła 20 miejsce w chodzie na dystansie półmaratonu podczas mistrzostw Europy w angielskim Birmingham.

Co ciekawe Gorzowianka, choc była była jedyną reprezentantką Polski w tej konkurencji, to na trasie była razem innymi reprezentantami Polski, bo organizatorzy zdecydowali o jednoczesnym starcie obu dystansów chodziarskich (maratonu i półmaratonu) dla dwóch płci w jednym czasie.

Dodajmy, że wynik Żęlaznej 1:40:08 jest nie tylko jej rekordem życiowym, ale także drugim wynikiem w historii polskiej lekkiej atletyki na tym dystansie.