Piłkarze Lechii Zielona Góra udadzą się w niedzielę (16 sierpnia) w pierwszą delegację w II lidze. Ich rywalem będzie inny beniaminek, Zawisza Bydgoszcz.

Po trzech kolejkach sezonu obie ekipy znajdują się w środku tabeli. Lechia ma pięć punktów na koncie, a Zawisza – o jeden mniej. Rywal Zielonogórzan do tej pory mierzył się w większości z tymi samym zespołami co Lechiści. Bydgoszczanie zremisowali z Sokołem Kleczew 1:1, ulegli Rekordowi Bielsko-Biała 0:3, a także pokonali Resovię 1:0.

Co ciekawe, Lechia przed tym meczem rozegrała trening przy… dopingu kibiców Zawiszy, który był odtworzony z głośników na „Dołku”. Miało to przygotować zielonogórskich piłkarzy na gorącą atmosferę, która panuje na stadionie w Bydgoszczy.

O nastrojach w zespole oraz przeciwniku mówi nam trener Sebastian Mordal:

Tak z kolei na ten wyjazd zapatruje się jeden z piłkarzy Lechii, Kuba Lizakowski:

Początek meczu w Bydgoszczy o godzinie 13:00.