Jutro w Żarach ruszają 35. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką. Imprezy w miejskiej przestrzeni organizowane przez Żarski Dom Kultury potrwają kilka dni. Będą teatry uliczne, koncerty oraz wystawy.

W planach są spotkania z artystami z całego świata. Jak podkreśla dyrektor placówki kultury Łukasz Matyjasek będzie to szeroki cykl działań począwszy od warsztatów artystycznych dla mieszkańców. – Będą też pokazy filmów – zaznacza organizator:

Więcej na temat imprez w ramach 35. Międzynarodowych Plenerowych Spotkań ze Sztuką znaleźć można w mediach społecznościowych domu kultury i miejskiego ratusza.