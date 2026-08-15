Piłkarze Warty Gorzów zremisowali na wyjeździe 2:2 z mającą do tej pory komplet punktów Baryczą Sułów. Było to spotkanie trzeciej kolejki III ligi.

Gospodarze prowadzili od drugiej minuty dzięki bramce Piotra Grzelczaka. Szybko jednak wyrównał Alan Dziuniak i w 11 minucie był remis 1:1. Wynik ten tuż po przerwie przełamał Filip Tuliszka, który dał Gorzowianom prowadzenie 2:1. Barycz zdołała jednak jeszcze odpowiedzieć trafieniem z rzutu karnego autorstwa Jana Leończyka i mecz zakończył się podziałem punktów.

Pojedynek ocenia trener Warty, Grzegorz Kopernicki: