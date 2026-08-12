Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają „całkowitą” kontrolę nad Cieśniną Ormuz. Iran twierdzi natomiast, że ten szlak żeglugowy pozostanie zamknięty jeżeli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. Tymczasem amerykańskie wojsko ostrzelało wczoraj w Cieśninie Ormuz statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać amerykańską blokadę.

Z pokładu śmigłowca marynarki wojennej USA ostrzelano maszynownię statku towarowego Vela Nova. Załoga miała wielokrotnie ignorować ostrzeżenia amerykańskiego wojska. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych od tygodni blokuje wejście do Cieśniny Ormuz.

To element nacisku na władze w Teheranie, które nie zgadzają się na bezwarunkowe otwarcie Cieśniny. Udrożnienie szlaku Iran uzależnia od spełnienia przez USA szeregu warunków między innymi wypłaty reparacji wojennych i zgody na pobieranie przez Iran opłat za pokonanie Cieśniny. Donald Trump mówi, że USA nie zgodzą się na takie żądania.

Choć irańskie władze twierdzą, że są coraz bliższe zawarcia porozumienia o warunkach żeglugi z Omanem, nic nie wskazuje na to, iż newralgiczny szlak zostanie w najbliższym czasie otwarty. W ostatnich dniach ponownie zmniejszyła się liczba statków, które są przepuszczane przez Cieśninę. W poniedziałek było ich osiem. Przed wojną Cieśninę Ormuz pokonywało dziennie ponad 140 jednostek.

U wybrzeży Omanu z trafionego w poniedziałek przez irańskie rakiety tankowca wyciekła ropa. Zanieczyszczonych zostało ponad 400 kilometrów kwadratowych powierzchni morza.