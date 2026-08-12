Gorzowska policja regularnie kontroluje miejskie skwery. Ponad 100 mandatów w 6 tygodni

Gorzowscy policjanci regularnie kontrolują gorzowski „Kwadrat” oraz skwer przy dawnym Empiku, gdzie często dochodzi do interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Od początku lipca w centrum Gorzowa funkcjonariusze nałożyli 106 mandatów, w tym 100 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Tylko wczoraj na „Kwadracie” wystawiono kilkanaście kolejnych mandatów.

Policja zapowiada dalsze, systematyczne kontrole, a ich celem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i komfortu korzystania z miejskich przestrzeni.

O osobach zakłócających porządek można informować służby pod numerem 112.