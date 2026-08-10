11 samorządów i 11,5 miliona złotych na bezpieczeństwo mieszkańców. Podpisano kolejne umowy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w woj. lubuskim. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje związane z obronnością oraz zakup sprzętu, który może być wykorzystany nie tylko w czasie wojny, ale także podczas powodzi, pożarów czy innych sytuacji kryzysowych. W „Planie B” sprawdzimy, jak lokalne samorządy przygotowują się na sytuacje zagrożenia. Powiemy także o najnowszym zagrożeniu dla użytkowników popularnego komunikatora i podpowiemy, na co uważać, żeby nie paść ofiarą cyberprzestępców.

„Plan B”, to audycja o tym, jak być przygotowanym, zanim wydarzy się coś nieprzewidzianego.

Zaprasza Krzysztof Matusiak