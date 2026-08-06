Policjanci z Międzyrzecza pomogli rannemu bocianowi. Ptak stał na poboczu drogi powiatowej Kalsko – Rokitno. Mundurowym udało się złapać zwierzę i oddać pod opiekę specjalistów.

Młody bocian ostatecznie trafił do Ośrodka Rehabilitacji w Nowej Soli. To tam wróci do pełnej formy.