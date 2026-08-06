Od kilku dni Żagań przygotowywał się do wielkiego sportowego wydarzenia. Z dziedzińca pałacu książęcego ruszył honorowy start 4. etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Wzdłuż ulic miasta na trasie peletonu zawodnikom kibicowali licznie mieszkańcy regionu.

83 już edycja wyścigu dookoła Polski wystartowała z północy kraju z Gdyni i zakończy w Wieliczce. Na mapie przejazdu kolarzy znalazł się również gród księżnej Doroty. To wielka promocja dla miasta, ale również niecodzienne widowisko sportowe, które można obserwować na żywo. – To zupełnie co innego móc widzieć peleton z bliska, niż oglądać relację w telewizji. Świetna sprawa i plus dla lokalnych władz, że stanęły na wysokości zadania – mówią kibicujący mieszkańcy Żagania i pobliskich miejscowości: