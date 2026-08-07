Państwowe media w Turcji informują o podpisaniu porozumienia obronnego z Arabią Saudyjską i Pakistanem. Trójstronna umowa obronna ma być zawarta dzisiaj. Źródła dodały, że dojdzie do tego w saudyjskim mieście Dżudda.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyruszył dziś do Arabii Saudyjskiej na jednodniową wizytę roboczą, podczas której ma spotkać się z saudyjskim księciem koronnym i premierem Mohammedem bin Salmanem oraz premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

Pakt jest efektem trwających prawie rok negocjacji i powstaje w czasie, gdy konflikt z udziałem Iranu obnaża słabości w systemie bezpieczeństwa państw Zatoki oraz zakłóca transport ropy i innych kluczowych towarów przez cieśninę Ormuz. Państwa Zatoki Perskiej znajdują się pod ostrzałem Iranu po tym, jak ten został zaatakowany przez USA i Izrael.

Turcja jest członkiem NATO. Arabia Saudyjska – kolejny sojusznik USA – to jeden z największych na świecie eksporterów ropy naftowej i najsilniejsze państwo regionu Zatoki, natomiast Pakistan jest jedynym muzułmańskim krajem posiadającym broń jądrową.