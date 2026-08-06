Gościem Marcina Sasima jest Piotr Biernacki, szef kuchni
Lekcja astronomii w planetobusie w Żarach
Mieszkańcy Żar przez dwa dni mieli okazję do wzięcia udziału w nietypowej lekcji astronomii. Do miasta przyjechał Planetobus z Centrum...
Gościem Marcina Sasima jest Piotr Biernacki, szef kuchni
Mieszkańcy Żar przez dwa dni mieli okazję do wzięcia udziału w nietypowej lekcji astronomii. Do miasta przyjechał Planetobus z Centrum...
Człowiek jest istotą stałocieplną,dlatego też podczas upału jego organizm musi intensywnie pracować, aby utrzymać prawidłową temperaturę ciała. Konsekwencją tego,jest odczuwanie...
Od kilku dni Żagań przygotowywał się do wielkiego sportowego wydarzenia. Z dziedzińca pałacu książęcego ruszył honorowy start 4. etapu wyścigu...
Kościół katolicki 6 sierpnia obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, nazywane epifanią lub teofanią. Na Wschodzie uroczystość upamiętniająca biblijne wydarzenie na górze...
Dziś o 12.15 kolarze wyruszyli z Pałacu w Żaganiu na 4 etap Tour de Pologne. Meta znajduje się w Karpaczu....
Żagań znalazł się na mapie 83. edycji wyścigu Tour de Pologne. Honorowy start światowej czołówki kolarskiej zaplanowano z dziedzińca pałacu...
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