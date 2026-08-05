26-letni Maksym Lobchuk zagra w pierwszoligowym zespole piłkarzy recznych Olimpu AZS UZ. Blisko 2-metrowy bramkarz jest wychowankiem ZTR Zaporoże.

W latach 2021-2024 występował w litewskiej ekstraklasie w zespole Dragunas Kłajpeda. W sezonie 2024/2025 reprezentował KGHM Chrobry Głogów w meczach: Superligi i Ligi Europejskiej. Przez dwa ostatnie lata był wyróżniającym się zawodnikiem Ligi Centralnej w Siódemce Miedź Legnica. W zielonogórskim klubie będzie pełnił rolę nie tylko zawodnika – wyjaśnia trener AZS UZ Ireneusz Łuczak: