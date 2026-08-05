Żużlowcy Stali Gorzów zwyciężyli w Bydgoszczy w drugiej półfinałowej rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i są już niemal pewni udziału w finale.

Gorzowianie wywalczyli 38. punktów o 3. więcej niż gospodarze, Polonia Bydgoszcz. Na dalszych miejscach uplasowali się Włókniarz Częstochowa i Wilki Krosno. Najwięcej 11 punktów zdobył dla Stali Kacper Sobkowiak, o jeden punkt mniej wywalczył Oskar Paluch:

Ponadto 9 punktów Igor Kordun, 8 Hubert Jabłoński a bez zdobyczy skończył turniej Oskar Chatłas, który na tor wyjechał tylko raz. Kolejna runda półfinałowa za tydzień w Gorzowie.