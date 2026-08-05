Dominik Kubera zanotował groźnie wyglądający upadek w meczu ligi duńskiej.

Żużlowiec Falubazu Zielona Góra uczestniczył w kraksie wraz z Mateuszem Cierniakiem i Peterem Kildemandem w siódmym biegu meczu jego drużyny Region Varde Elitesport z Team Fjelsted. Cierniakowi i Kildemandowi nic się nie stało, natomiast do Kubery wyjechała karetka i choć ostatecznie wrócił do parku maszyn o własnych siłach to na tor tego dnia już nie wyjechał. Nie ma jeszcze komunikatu o ewentualnym urazie zawodnika zielonogórskiej ekipy.