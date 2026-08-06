Przy dwóch żarskich cmentarzach powstaną zniczodzielnie. Magistrat podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej infrastruktury na terenach nekropolii, w tym kilku takich urządzeń. Łączna wartość umów na wykonanie projektów to 28 tysięcy złotych.

Przy ulicy Szpitalnej będzie także nowa brama wjazdowa. – Zniczodzielnie to odpowiedź na zgłaszane potrzeby mieszkańców. Zostaną one wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Poprawimy także estetykę tych miejsc – mówi burmistrz Żar Edyta Gajda:

Dokumentacje mają zostać wykonane do 16 października.