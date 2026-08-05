Zielona Góra gościła w środę (5 sierpnia) nie tylko zmagania dorosłych kolarzy, ale także też tych nieco młodszych. Swój finał znalazł w Lubuskiem Tour de Pologne Junior, a więc cykl trzech etapów, w których młodzi zawodnicy rywalizowali w kategoriach młodzika, młodziczki, żaka i żakini.

W kategorii młodzicy klasyfikację generalną wygrał Aleks Skowroński z Klubu Kolarskiego Tarnovia, drugi był Jakub Biernat ze Stali Pleszew, a trzeci – klubowy kolega zwyciezcy, Igor Kędziora. U dziewcząt najlepsze były z kolei Weronika Sieradzka z Koźminianki Koźminek, Agata Kalinowska z Copernicusa Toruń i Marta Sekta z Avatar Teamu.

Wśród żaków podium wyglądało następująco: Mikołaj Stokłos z GKK Stawiguda, Bruno Kracoń z Avatar Teamu i Kacper Nowak z Copernicusa:

Ostania kategoria – żakini – padła łupem Hanny Czodrowskiej ze Stawigudy, druga była Anna Szczepańska z GLKS-u Jaworzyna Śląska, a trzecia Maja Kolaszt z Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska:

Kaja Królik z Trasy Zielona Góra była najlepsza z Lubuszanek na zielonogórskim etapie. Zajęła w nim siódme miejsce, a w klasyfikacji generalnej była dziewiąta: