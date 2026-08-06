Są plany remontu siedziby urzędu miasta w Gubinie. Zabytkowy, pochodzący z końca XIX wieku budynek, powstał jako siedziba ówczesnego starostwa i rolę siedziby urzędników pełni do dziś. Od dawna remontowany nie był, ale samorząd miasta uznał, że nadszedł jednak ku temu czas.

– Na razie mamy pieniądze na dokumentację remontu. Potem zajmiemy się poszukiwaniem środków na same prace remontowe – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Budynek przy obecnej ulicy Piastowskiej, w którym mieści się urząd miasta w Gubinie powstał w 1894 roku. To trzykondygnacyjny gmach, zbudowany w eklektycznym stylu neorenesansowym.