Ogromne emocje i duża frekwencja kibiców na starcie trzeciego etapu tegorocznego Tour de Pologne. Dyrektor sportowy wyścigu Czesław Lang podkreślał dziś w Gorzowie duże zainteresowanie fanów, którzy przyszli na start aby zagrzać kolarzy do walki i nie wykluczał, że wyścig wróci do naszego regionu za rok.

Michał Paluta były Mistrz Polski w kolarstwie, obecnie odpowiedzialny za planowanie i zabezpieczenie trasy nie ukrywał wzruszenia, że najważniejszy wyścig kolarski w kraju zawita do jego rodzinnych Strzelec Krajeńskich

Duża frekwencja na trasie robi duże wrażenie na kolarzach. Potwierdził nam to Patryk Stosz zawodnik reprezentacji Polski

Bliski kontakt z zawodnikami światowej czołówki to najbardziej podobało się w Gorzowie kibicom