W czwartek (6 sierpnia) odbędzie się czwarty etap 83. Tour de Pologne, z Żagania do Karpacza, z metą na Orlinku. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich trzech sprinterskich odcinków.
Na 176-kilometrowej trasie nie ma lotnych premii, natomiast wytyczono trzy górskie – w Antoniowie (118 km), Borowicach (154 km) oraz w samym Karpaczu, 4 km przed metą.
Na Orlinku wyścig kończył się dziewięć razy z rzędu w latach 1999-2007. Właśnie na tym podjeździe swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł w 2003 roku słynny Hiszpan Alberto Contador, wygrywając jazdę indywidualną na czas.
Po 16-letniej przerwie Karpacz wrócił na trasę Tour de Pologne, a etapy wygrywali: Słoweniec Matej Mohorić (2023), Belgowie Thibau Nys i Tim Wellens (2024, dwa etapy) oraz Francuz Paul Lapeira (2025), który startuje również w tegorocznej edycji.
Wiele wskazuje na to, że czwartkowy (6 sierpnia) etap wprowadzi duże zmiany w klasyfikacji generalnej.
Start honorowy nastąpi o godz. 12.15 przed Pałacem Książęcym w Żaganiu, na ul. Szprotawskiej. Do mety na Orlinku na ul. Olimpijskiej kolarze powinni dojechać ok. 16.30.
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