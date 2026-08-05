Włoch Jonathan Milan wygrał trzeci etap 83. edycji wyścigu Tour de Pologne, który odbył się na 193-kilometrowej trasie z Gorzowa do Zielonej Góry.

Tym samym kolarz grupy Lidl-Trek odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznym cyklu i utrzymał koszulkę lidera klasyfikacji generalnej:

TŁUMACZENIE:

Czuję się bardzo dobrze, a te zwycięstwa bardzo mnie motywują na drugą część sezonu. Cały zespół wierzył we mnie i wykonał świetną pracę, za co jestem im wdzięczny. Dzięki temu było mi dużo łatwiej.

Podium uzupełnili Brytyjczyk Noah Hobbs i rodak zwycięzcy, Alessandro Romele.

Na trzecim etapie najlepszym z biało-czerwonych był Marceli Bogusławski z Reprezentacji Polski, który zajął 27. lokatę:

54. miejsce zajął inny z reprezentantów Polski, Radosław Frątczak, który wygrał premię lotną w Strzelcach Krajeńskich i tym samym zachował niebieską koszulkę lidera klasyfikacji najaktywniejszych, powiększając przewagę nad drugim Kamilem Małeckim do 10 punktów. Tak mówi o swojej ucieczce, która dała mu cenną zdobycz:

W klasyfikacji generalnej Milan wyprzedza Francuza Paula Magniera o 18 sekund oraz Hobbsa o 20 sekund.

Zadowolony z tego jak wypadł lubuski etap był organizator Tour de Pologne, Czesław Lang:

W czwartek czwarty etap wyścigu, który wyruszy z województwa lubuskiego na Dolny Śląsk. Start w Żaganiu o godzinie 12:15, natomiast meta będzie zlokalizowana w Karpaczu.