W Żaganiu organizowane są piątkowe „Psie Spacerki” po terenach parku książęcego. W spotkaniach z czworonogami uczestniczy behawiorysta. Chętni mogą posłuchać cennych porad, jak panować nad zachowaniem psa.

Organizatorem przechadzek z psami jest Centrum Informacji Turystycznej. – Zachęcamy do integracji właścicieli psów, ale także samych zwierząt, bo to o nie tutaj chodzi. Rzecz w tym, aby oswajały się z obecnością innych psiaków. Każdy uczestnik powinien zabrać smycz, wodę dla psa oraz woreczki na nieczystości. Warto mieć także kąski jako nagrody – mówi Izabela Zakrzewska z żagańskiego centrum:

Początek piątkowego spaceru godzina 17.00 spod siedziby Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szprotawskiej.