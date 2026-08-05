Koszykarze BC Swiss Krono Żary zajęli siódme miejsce w turnieju 3×3 U-18 w Berlinie.
Żarski zespół zagrał w składzie: Szymon Sobczak, Kryspin Drzewiński,,Łukasz Kruszewski i Filip Wilk. O występie podopiecznych mówi trener Tomasz Sobczak:
Koszykarze BC Swiss Krono Żary zajęli siódme miejsce w turnieju 3×3 U-18 w Berlinie.
Żarski zespół zagrał w składzie: Szymon Sobczak, Kryspin Drzewiński,,Łukasz Kruszewski i Filip Wilk. O występie podopiecznych mówi trener Tomasz Sobczak:
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Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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