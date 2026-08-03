Cztery spółki dołączają do projektu drugiego pływającego terminala gazu skroplonego (FSRU2). Enea, Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Unimot podpisały z Gaz-Systemem porozumienie dotyczące współdzielenia dostaw LNG do terminala w Zatoce Gdańskiej.

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju nowoczesnej infrastruktury gazowej:

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc dodał, że porozumienie jest ważnym krokiem w rozwoju usług LNG w Polsce:

Współdzielenie tzw. slotów, czyli zakontraktowanych dostaw LNG, między użytkownikami terminala FSRU umożliwi wspólne korzystanie z usług regazyfikacyjnych w ramach jednego wyładunku LNG. Dzięki temu użytkownicy terminala będą mieli zapewniony dostęp do mocy regazyfikacyjnych przez cały rok, niezależnie od harmonogramu własnych dostaw LNG.