Paweł Sroczyński został wybrany prezesem Szkolnego Związku Sportowego ,,Ziemia Lubuska” na kolejną czteroletnią kadencję. Organizacja przeniosła siedzibę, która teraz mieści się w Drzonkowie.
Najważniejszym zadaniem SZS ,,Ziemia Lubuska” jest prowadzenie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i program ,,Mały mistrz”. Mówi prezes ZSZ ,,Ziemia Lubuska” Paweł Sroczyński:
Nowy Zarząd tworzą:
• Paweł Sroczyński – Prezes
• Marek Przygodzki – Wiceprezes
• Krzysztof Stamirowski – Wiceprezes
• Marek Dudziński – Wiceprezes
• Barbara Kapłon – Sekretarz
• Robert Jankowski
• Zbigniew Zarzeczny
• Sławomir Landyszkowski
• Łukasz Zamojski