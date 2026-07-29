Zielonogórscy snookerzyści Antoni Kowalski i Mateusz Baranowski – uczestnicy cyklu Main Tour w ostatnich dniach wystąpili w trzech turniejach kwalifikacyjnych w brytyjskim Leicester. Satysfakcjonująca była wygrana Kowalskiego z mistrzem świata sprzed trzech lat, a Baranowski przygotowuje się do rywalizacji z utytułowanym Ronnie O’Sullivanem.

– Forma jest i wyniki nadejdą na pewno – mówi Antoni Kowalski:

Mateusz Baranowski odpadł w drugiej rundzie kwalifikacji do Shenzhen Open przegrywając z Chińczykiem Xu Si. Baranowski awansował za to do turnieju głównego English Open, który rozpoczyna się na początku września. Zwycięstwo 4:0 z Bai Lulu (Chiny) oraz wygrana 4:2 z Jamiem Jonesem (Walia) dały awans do pierwszej rundy turnieju głównego, gdzie czeka mistrz świata z 2024 roku – Kyren Wilson (Anglia). W British Open rywalem Mateusza Baranowskiego będzie siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Ronnie O’Sullivan. A tak zielonogórski snookerzysta mówi o swoich występach w Wielkiej Brytanii: