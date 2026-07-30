Lubuscy winiarze i producenci zaprezentują swoje wyroby w zatońskim parku. W sobotę (1 sierpnia 2026) w południe zacznie się wydarzenie pod hasłem „Santé! Czyli wino u Talleyrandów w Chateau Zatonie”.

– Organizujemy je po raz drugi, wstęp jest wolny – mówił dzisiaj w Radiu Zielona Góra Jarosław Skorulski z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

W sobotę zatoński pałac odsłoni też swoje tajemnice. O historii winiarstwa będzie można porozmawiać z przedstawicielami Fundacji Tłocznia, a także zapoznać się z odkryciami, jakie były ukryte w archiwum:

Sobotnia impreza zaplanowana jest w godzinach 12:00 – 22:00 w Parku Książęcym Zatonie. Jarosław Skorulski był gościem Latostacji.