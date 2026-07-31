Piłkarze Stilonu Gorzów, którzy wracają do III ligi po sezonie przerwy w sobotę rozegrają inauguracyjne spotkanie u siebie ze Ślęzą Wrocław.

Po spadku Pniówka Pawłowice to klub ze stolicy Dolnego Śląska ma najdłuższy nieprzerwany staż w tych rozgrywkach, bowiem gra na tym szczeblu od 2012 roku. Z kolei dla najlepszego strzelca gorzowskiej drużyny w ubiegłym sezonie Mateusza Walczaka będzie to powrót do trzecioligowych rozgrywek po dwóch latach, a więc od czasu gdy był piłkarzem Noteci Czarnków:

Początek meczu na stadionie przy Olimpijskiej w sobotę o 14:00.