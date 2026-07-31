44. Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wyruszyła w piątkowy poranek w kierunku Jasnej Góry. Pielgrzymi, z wodą w plecakach, wiarą w sercach i modlitwą na ustach, mają do przejścia prawie 400 kilometrów.

Pątnicy wyruszyli spod gorzowskiej katedry. O duchowym znaczeniu pielgrzymki mówi biskup Adrian Put:

Aneta Felka bierze udział w pielgrzymce po raz 21.:

Każdego dnia pielgrzymi pokonywać będą około 30-kilometrowy odcinek drogi. Na Jasną Górę pielgrzymi z Gorzowa dotrą 12 sierpnia.