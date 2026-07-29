Lubuski Związek Piłki Nożnej rozlosował pary pierwszej rundy Pucharu Polski.

W pierwszej rundzie udział wezmą drużyny klasy okręgowej i zespoły zakwalifikowane z podokręgów, a w grupie południowej dodatkowo czwartoligowcy.

Na południu trzecioligowcy zaczną zmagania od drugiej rundy, natomiast na północy – od trzeciej. W całej edycji zabraknie Lechii Zielona Góra, która – z racji bycia drugoligowcem – nie uczestniczy w rozgrywkach wojewódzkich, gdyż ma zapewniony udział w rundzie wstępnej przyszłorocznego Pucharu Polski na szczeblu centralnym.

Pary pierwszej rundy lubuskiego Pucharu Polski:

Grupa południowa:

KP Świdnica – Piast Iłowa

Błękitni Ołobok – TS Przylep Zielona Góra

Pogoń Wężyska – Odra Nietków

Polonia Kiełcz – Lechia II Zielona Góra

Błękitni Toporów – Sprotavia Szprotawa

Odra II Nietków – Pogoń Świebodzin

Beskid Bożnów – Odra Transtone Logistics Glińsk

Relax Grabice – Promień Żary

Pogoń Przyborów – Victoria Szczaniec

Budowlani Lubsko – Tęcza Krosno Odrzańskie

Zorza Ochla – Korona Kożuchów

Wolne losy: Czarni Żagań, Dozamet Nowa Sól, Kado Górzyn, Płomień Chlebowo, Budowlani Gozdnica, ŁKS Łęknica, Carina II Gubin

Grupa północna: