Lubuski Związek Piłki Nożnej rozlosował pary pierwszej rundy Pucharu Polski.
W pierwszej rundzie udział wezmą drużyny klasy okręgowej i zespoły zakwalifikowane z podokręgów, a w grupie południowej dodatkowo czwartoligowcy.
Na południu trzecioligowcy zaczną zmagania od drugiej rundy, natomiast na północy – od trzeciej. W całej edycji zabraknie Lechii Zielona Góra, która – z racji bycia drugoligowcem – nie uczestniczy w rozgrywkach wojewódzkich, gdyż ma zapewniony udział w rundzie wstępnej przyszłorocznego Pucharu Polski na szczeblu centralnym.
Pary pierwszej rundy lubuskiego Pucharu Polski:
Grupa południowa:
- KP Świdnica – Piast Iłowa
- Błękitni Ołobok – TS Przylep Zielona Góra
- Pogoń Wężyska – Odra Nietków
- Polonia Kiełcz – Lechia II Zielona Góra
- Błękitni Toporów – Sprotavia Szprotawa
- Odra II Nietków – Pogoń Świebodzin
- Beskid Bożnów – Odra Transtone Logistics Glińsk
- Relax Grabice – Promień Żary
- Pogoń Przyborów – Victoria Szczaniec
- Budowlani Lubsko – Tęcza Krosno Odrzańskie
- Zorza Ochla – Korona Kożuchów
Wolne losy: Czarni Żagań, Dozamet Nowa Sól, Kado Górzyn, Płomień Chlebowo, Budowlani Gozdnica, ŁKS Łęknica, Carina II Gubin
Grupa północna:
- Zew Dąbroszyn – Stilon II Gorzów
- Sokół Gościm – Uran Trzebicz
- Celuloza II Kostrzyn nad Odrą – Odra Górzyca
- Lubuszanin Drezdenko – GKP Klodawa
- PUKS Maksymilian Gorzów – Warta II Gorzów
- KS Białcz – Czarni Browar Witnica
- Radowiak Drezdenko – Spartak Deszczno
- Toroma Torzym – Orzeł Międzyrzecz
- FC Kursko – Warta Słońsk