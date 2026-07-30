Astra Nowa Sól skompletowała skład na siatkarską II ligę, w której wystąpi w nadchodzącym sezonie.

Po wycofaniu się z I ligi drużyna przeszła kadrową rewolucję. W najbliższej kampanii zespół prowadzony przez trenera Andrzeja Krzyśko będzie złożony w dużej mierze z młodych zawodników. Wśród nich są m.in. Jakub Hajduk czy wychowankowie Marcel Michalski i Yura Denysko. Młodzi mają uczyć się od trzech doświadczonych siatkarzy, spośród których dwóch po latach wraca do Nowej Soli, o czym mówi prezes Astry, Grzegorz Boruszewski:

Szersza rozmowa z prezesem Astry Nowa Sól w sobotę w audycji „Muzyka i Sport” (godz. 17:00 – 20:00) oraz po emisji na naszej stronie internetowej.