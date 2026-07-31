„Widzimy to wszystko dzisiaj, jaka jest drożyzna, co się dzieje na stacjach”. Tak sytuację ekonomiczną w kraju na naszej antenie skomentował poseł PiS Jerzy Materna. Sprawdziliśmy, jak jest faktycznie i co ma na to wpływ.

„Drożyzna”, czyli wzrost cen towarów i usług mierzony wskaźnikiem zwanym inflacją. Tę Główny Urząd Statystyczny mierzy na podstawie tzw. koszyka produktów i usług. Chodzi o to, co najczęściej kupujemy. Elwira Olczyk z Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych wskazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat tylko w 2015 r. ceny były niższe niż rok wcześniej, później systematycznie rosły:

Na ceny paliw natomiast wpływ ma kilka czynników: popyt, podaż, marże producentów, podatki poszczególnych państw i kurs dolara. Profesor Piotr Kułyk z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego mówi, że krótkoterminowo czynnikiem najbardziej wpływającym na ceny paliw jest geopolityka:

Cena paliwa ma również wpływ na ceny towarów i usług. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w kończącym się właśnie miesiącu inflacja skoczyła do 3 procent. Miesiąc wcześniej wyniosła 2,5 procent. W ciągu ostatnich 10 lat najwyższa inflacja, rok do roku, była w lutym 2023 roku i wynosiła 18,4 procent.