Już jutro w Żaganiu wydarzenie pod nazwą „Noc Oceanów”. Kryta pływalna kompleksu sportowego Arena czynna będzie do godziny 24.00. Wewnątrz można będzie usłyszeć odgłosy oceanu, a na ścianach zaplanowano projekcje filmów morskiej fauny i flory.

W czas upałów dużym zainteresowaniem cieszy się również letnia strefa wypoczynku z plażą i basenami. – Miejsce to odwiedza wiele osób. Tymczasem mamy kolejną propozycję dla osób lubiących zabawy w wodzie i pływanie. Efekt przy zgaszonych lampach w pływalni i ruchomych obrazach na ścianach naprawdę wygląda ciekawie – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

Kolejne spotkanie z Nocą Oceanów zaplanowano na 8 sierpnia.