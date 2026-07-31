Lubski magistrat ogłosił nabór wniosków na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji z terenu miasta i gminy. Dokumenty w tej sprawie można składać do urzędu do 14 sierpnia. Usługa dla mieszkańców jest darmowa.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. – Azbest jest materiałem niebezpiecznym i bez wiedzy oraz odpowiednich narzędzi nie powinno się go samodzielnie usuwać. Dlatego wychodzimy z propozycją pomocy w tym zakresie. Pokrywamy koszty związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Wnioski można składać w biurze podawczym, tradycyjną pocztą lub elektroniczną oraz poprzez platformę ePUAP.