Żagański Pałac Kultury ogłosił nabór do ogólnopolskiego konkursu muzycznego „Bitwa o Jarmark”. Zespoły z całego kraju mogą ubiegać się o możliwość zagrania na scenie tegorocznego święta miasta. Termin zgłoszeń mija 23 sierpnia.

Organizatorzy plebiscytu są otwarci na każdy rodzaj muzyki. – To świetna okazja dla początkujących kapel i artystów chcących pokazać się szerszej publiczności. Zwycięzca konkursu wystąpi na scenie głównej w niedzielę podczas jarmarku i otrzyma dodatkowo bon finansowy na nagranie teledysku. Plebiscyt wystartował, więc czekamy na zgłoszenia, aby móc zaprezentować swój repertuar – mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka:

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie pałacu.