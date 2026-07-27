Paratenisiści stołowi Startu Zielona Góra Igor Misztal i Tobiasz Główczyk stanęli na podium turnieju World Para Future w Aktobe w Kazachstanie.

Misztal zwyciężył rywalizację w klasie dziesiątej, pokonując w finale Hiszpana Jose Manuela Ruiza 3:1. Z kolei 12-letni Główczyk sprawił niemałą sensację, zdobywając srebro. Dopiero w meczu o złoto uległ Chorwatowi Bornie Zohilowi 0:3.

Zielonogórzanie są aktualnie w drodze z Kazachstanu – przekazali nam, że wypowiedzi udzielą we wtorek (28 lipca). Tymczasem o Tobiasza Główczyka spytaliśmy jego mentora, Piotra Grudnia:

Sam Grudzień tydzień wcześniej uczestniczył w turnieju World Para Elite w Tajlandii, gdzie dotarł do ćwierćfinału, a w nim przegrał z reprezentantem Hongkongu, Hon Lam Wongiem 2:3. Zielonogórski paralimpijczyk opowiada nam o występie w Tajlandii oraz przygotowaniach do zbliżających się Mistrzostw Świata: