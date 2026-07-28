W ramach cyklicznych spotkań pod nazwą „Łowców Zmysłów” w przedszkolu dla dzieci z autyzmem Dalej Razem w Żaganiu zorganizowano zajęcia z multisensoryki. Zabawa kierowana była również do dzieci przebywających podczas wakacji w mieście.

Celem sensorycznych warsztatów była integracja najmłodszych. – Dla naszych podopiecznych jest ważne, aby być wśród innych, dlatego cieszymy się, że dziś bawią się z rówieśnikami. Zajęcia są tak przygotowane, aby uruchamiać wszystkie zmysły. Dotykamy różnych faktur, czujemy zapachy, a nawet smakujemy – mówi organizatorka zajęć Jolanta Szysz:

– Jest fajna zabawa, bo można się ubrudzić i dotknąć wszystkiego. Poza tym jesteśmy razem – mówią uczestnicy sensorycznych doświadczeń:

– Takie pozornie nic nie znaczące zabawy naprawdę bardzo rozwijają nasze dzieci – zaznaczają rodzice:

– Spotkanie jest także okazją, aby pomóc kilkuletniej Neli w powrocie do zdrowia – podkreśla Jolanta Szysz:

Dodajmy, że w zajęciach brały także udział dzieci uczestniczące w spotkaniach bibliotecznych w miejskiej książnicy.